Kocaeli’de hırsızlar kabloları çaldı diyaliz ve yoğun bakım hastası 52 kişi başka hastaneye nakledildi
Darıca ilçesinde bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin trafo binasına girerek yaklaşık 150 bin TL değerindeki kabloları çalan hırsızlar, hastanenin elektriğinin kesilmesine neden oldu. Olay nedeniyle, diyaliz ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 52 hasta başka hastanelere gönderildi.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.
DEMİR MAKASLA KABLOLARI KESTİLER
Hastanenin arka kısmında bulunan trafo binasının açık olan kapısından giren hırsızlar, demir makasıyla elektrik kablolarını kesti.
150 BİN TL DEĞERİ VAR
Hırsızlar, kestikleri kabloları çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde kabloyu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
52 HASTA ÇEVREDEKİ HASTANELERE NAKLEDİLDİ
Kabloların kesilmesi nedeniyle hastanenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı. Diyaliz ünitesinde bulunan 49, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 hasta olmak üzere toplam 52 hasta, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.
KABLOLAR YENİLENDİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Hastane yönetiminin girişimiyle kabloların yenilenmesinin ardından 52 hasta, dün sabah saatlerinde yeniden Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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