Kocaeli’de hırsızlar kabloları çaldı diyaliz ve yoğun bakım hastası 52 kişi başka hastaneye nakledildi

150 BİN TL DEĞERİ VAR

Hırsızlar, kestikleri kabloları çalarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 150 bin TL değerinde kabloyu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.