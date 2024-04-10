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Elazığ'da çorabından çıkardığı bıçakla market çalışanının üzerine yürüdü

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Elazığ’da çorabından çıkardığı bıçakla market çalışanının üzerine yürüdü

Elazığ’da bir şahıs, çorabından çıkardığı bıçak ile tartıştığı market çalışanının üzerine yürüdü.

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