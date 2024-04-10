10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının izleri bina içinden görüntülendi

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının izleri bina içinden görüntülendi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024
ABONE OL
İstanbul Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının izleri bina içinden görüntülendi

Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının izleri, hasar gören binanın içinden görüntülendi. Pek çok yerin yangın sonrası yoğun is kapladığı görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA