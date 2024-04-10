İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu! Bayram dönüşü bazı yollara o araçların girişleri yasaklandı



Yapılan açıklamada "D100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O-3 (TEM) ve tüm bağlantı yollarına, TIR garajları, gümrük sahaları, limanlar, antrepolar vb. yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecektir. 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişlerine müsaade edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

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