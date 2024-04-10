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Hakkari-Van kara yolunda heyelan! 3 nokta ulaşıma kapandı

Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Hakkari-Van kara yolunda heyelan! 3 nokta ulaşıma kapandı

Hakkari-Van kara yolu, 3 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı, ekipler yolda çalışma başlattı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçlarıyla bekleyen vatandaşları tehlike yaşanmaması için kentin girişine yönlendirdi. Çukurca ilçesine gitmek için bekleyen vatandaşlardan Gaffar Kılıç, heyelan nedeniyle yolda kaldıklarını söyledi.

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