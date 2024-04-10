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Düzce’ye o araçların girişi 24 saat yasaklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Düzce’ye o araçların girişi 24 saat yasaklandı

Düzce Valiliği, Ramazan Bayramı’nın dönüş yolunda yoğunluk yaşanmaması için 24 saat geçerli olacak şekilde kamyon, çekici, tanker gibi uzun araçların Düzce’ye girişini yasakladı.

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