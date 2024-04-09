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YSK'dan 6 il ve 10 ilçenin seçim sonuçlarıyla ilgili daha karar

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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YSK’dan 6 il ve 10 ilçenin seçim sonuçlarıyla ilgili daha karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Yerel Seçimleri'yle ilgili olarak 6 il ve 10 ilçede daha partilerin yaptığı itirazları reddederek seçim sonuçlarını karara bağladı.

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