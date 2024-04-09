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Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Diyarbakır’da katliam gibi kaza! 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır'da bir otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlar hurdaya dönerken 3 vatandaş hayatını kaybetti. Olayda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Eğil kara yolunun 28. kilometresinde Ş.T. idaresindeki 21 ADV 800 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFR 728 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri 3 kişinin cenazesini sıkıştıkları otomobilden çıkardı.

Cenazeler, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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