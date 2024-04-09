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Bolu'da çekyata gizlenmiş 52 kilo uyuşturucu yakalandı

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Bolu’da çekyata gizlenmiş 52 kilo uyuşturucu yakalandı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda ev eşyası yüklü bir kamyonette yapılan aramada, çekyatın içine gizlenmiş halde 52 kilo 600 gram skunk esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

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