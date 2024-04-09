09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı! 16 vatandaş hastaneye kaldırıldı

Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı! 16 vatandaş hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı! 16 vatandaş hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’den İzmir’e işçileri götüren yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde alev alev yandı. 39 yolcu hızla tahliye edilirken, dumandan etkilenen kişi sayısı 16’ya yükseldi.

Kocaeli'den İzmir seferi için kalkan, Mürsel Duran hakimiyetindeki, 41 ACR 055 plakalı Acarlar Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekip, 39 yolcuyu tahliye etti. Kısa sürede otobüsü alev topuna çeviren yangın kameraya yansırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otobüs hurdaya döndü.



Yangın nedeniyle dumandan etkilenen yolcu sayısı 16'ya çıkarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk etti.

Öte yandan, yolcuların Bergama'da bulunan bir tesise çalışan olarak gittiği öğrenildi. Tedbir amaçlı durdurulan trafik, tüneldeki dumanın azalmasıyla tek şeritli olarak tekrar açıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA