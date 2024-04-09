Yolcu otobüsü alevler içinde kaldı! 16 vatandaş hastaneye kaldırıldı

Öte yandan, yolcuların Bergama'da bulunan bir tesise çalışan olarak gittiği öğrenildi. Tedbir amaçlı durdurulan trafik, tüneldeki dumanın azalmasıyla tek şeritli olarak tekrar açıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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