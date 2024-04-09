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Sakarya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Sakarya’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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