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Bursa'da tekne battı!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Bursa’da tekne battı!

Son dakika haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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