Yoğun bakımdaki Nuri Alço’nun sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi...

Sungur, Alço'nun daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiğini, bu nedenle kalbinin ritim bozukluğu ve atımıyla ilgili sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Bununla ilgili gerekli müdahalenin sürdüğünü anlatan Sungur, idrar söktürücü ve ritim bozukluğu tedavisiyle şu aşamada stabil durumda olduğu bilgisini verdi.