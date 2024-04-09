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Trabzon-Suudi Arabistan hattında direkt uçuşları başlıyor

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Trabzon-Suudi Arabistan hattında direkt uçuşları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşların 4 Haziran’da başlayacağını belirterek, “Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon’dan direkt uçuşla hem Cidde’ye hem de Riyad’a seyahat mümkün olacak. Bu seferler ile hem Trabzon turizmi ve ekonomisi gelişecek hem de ülke ekonomisini canlanacak. Hac ibadeti ve Umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak” dedi.

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