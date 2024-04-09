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İstanbul'da 5 katlı binanın balkonu çöktü! 1 yaralı

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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İstanbul’da 5 katlı binanın balkonu çöktü! 1 yaralı

İstanbul Kartal'da bulunan 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon çöktü. Olay sırasında balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk isimli kadın düşerek yaralandı.

Kartal'da 5 katlı binanın birinci kat dairesinin balkonu çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk düşerek yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken bina önlem alınarak boşaltıldı.

Olay saat 12.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın birinci kat balkonu büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökme sırasında balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk da balkon ile birlikte aşağı düştü. Sesleri duyan mahalle sakinleri ve esnaflar olay yerine koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın giriş katındaki işyeri sahibi Fadime Altuntaş, "Balkon göçtü. İçerideydik dükkan sahibiyiz biz de. Bir anda ses gelince dışarı çıktık. Ayşe abla göçüğün altındaydı. Zaten binanın eski olduğunu belirtiyorlardı ama bu kadar olacağını tahmin etmiyorlardı.

Balkonda çamaşır asıyordu büyük ihtimalle. Çünkü 5 dakika önce seslendi. Oradaydı kendisi. Belim ve kolum çok ağrıyor diyordu. Hiç bilmiyorum durumunu şu an" dedi.

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