İstanbul’da 5 katlı binanın balkonu çöktü! 1 yaralı

Binanın giriş katındaki işyeri sahibi Fadime Altuntaş, "Balkon göçtü. İçerideydik dükkan sahibiyiz biz de. Bir anda ses gelince dışarı çıktık. Ayşe abla göçüğün altındaydı. Zaten binanın eski olduğunu belirtiyorlardı ama bu kadar olacağını tahmin etmiyorlardı.