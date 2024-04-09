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Telefonunu satmak isterken 53 bin TL dolandırıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Telefonunu satmak isterken 53 bin TL dolandırıldı

Son dakika haberine göre Trabzon'da internet ortamında telefonunu satmak isteyen kişi 53 bin TL karşılığında anlaştığı şahıs tarafından dolandırıldı.

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