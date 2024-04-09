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Park halindeki otomobil alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Sultangazi'de park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

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