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İstanbul Taksim’de dağcıları andıran işçiler kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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İstanbul Taksim’de dağcıları andıran işçiler kamerada

Taksim’de 8 katlı bir otelin dış cephesini boyayan işçilerin dağcıları andıran görüntüsü dikkat çekti. O anlar yürekleri ağza getirirken, işçilerin çalışması kameralara yansıdı.

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