Taklit ayakkabı ayıplı ürün sayılır! 3 bin TL’lik ayakkabı 400 liraya satılıyor

1 AYDA PARÇALANIR

Taklit ayakkabılarda da fiyat her mağazada değişiyor. Satıcının biri aradaki farkı, kaliteye bağlayarak, şöyle diyor: "En ucuz olanları 350-400 liraya satılıyor. Bunları maksimum 1 ay giyersiniz. Ayağınızda parçalanır. Eminönü'nde satılanlar el yapımı, daha pahalı. Ama yine de sağlıksız malzemeden yapılıyor." Çocukluğundan beri Gedikpaşa'da olduğunu ifade eden satıcı, şöyle devam ediyor: "Müşterinin ürünü geri getirmesini önlemek için 'iade ve değişim yok' deniliyor. İhracat da yapılıyor. Malların çoğu faturasız." Bir diğer satıcı da taklit marka ayakkabıların piyasada ciddi oranda artmasıyla ayak bedenlerindeki büyümenin doğru orantılı olduğunu söylüyor. Bunun sebebini de Çin'den gelen, ayağın nefes almasını önleyen sahte deriler olduğunu belirtiyor. Sosyal medya platformlarında taklit ayakkabı satan binlerce hesap olduğunu anlatan başka bir satıcı ise en çok turist müşterilerinin olduğunu söylüyor. Satıcı, "Deri fotoğrafı koyup, plastiğini satanlar var. Şikâyet olunca hesap kapanıyor, yedek hesap kullanmaya başlıyorlar. Benden alıp, Londra'da satanlar bile var" diyor.