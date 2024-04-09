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Sultangazi'de dilencinin günlük hasılatı şaşırttı

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Sultangazi’de dilencinin günlük hasılatı şaşırttı

Sultangazi'de, zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesi dilenci operasyonuna çıktı. Toplanan onlarca dilenciye işlem yapılırken, bir dilencinin üzerinden günlük hasılatı olan bin 595 lira çıktı.

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