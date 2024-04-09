Sultangazi’da akılalmaz olay! Geciken sipariş cinnet getirdi

Olay, 6 Nisan Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde, saat 20.50 sıralarında meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan bir pide ve lahmacun salonuna gelen iki kişi, lahmacun yemek istediklerini belirterek, iki adet lahmacun siparişi verdi.