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Markette birer gün arayla hırsızlık kamerada

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Markette birer gün arayla hırsızlık kamerada

Sultangazi'de, bir gün arayla marketten hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin çaldığı ürünleri, elbisenin içine sakladığı görüldü.

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