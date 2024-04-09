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Seyir halindeki otomobil otoyolda alev alev yandı; o anlar kamerada

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Seyir halindeki otomobil otoyolda alev alev yandı; o anlar kamerada

Bursa'da Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, o anlar ise çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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