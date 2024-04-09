09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı!

Giriş Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Türk Polis Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıl dönümü mesajı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yerlikaya mesajında, "Türk polisi güçlüdür, güvenilirdir, özverilidir, korkusuzdur, cesurdur ve vicdanı olmayanların karşısındadır. 179 yılda şanlı Türk Polis Teşkilatımızda görev yapan ve artık ebediyete irtihal eden emniyet güçlerimize, kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, fedakar gazilerimize de afiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatının dev bir çınar gibi olduğunu ve gölgesinin dahi huzur verdiğini ifade etti.



Kahraman polislerin 179 yıldır halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla canla başla mücadele ettiğini, etmeye de devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Türk polisi güçlüdür, güvenilirdir, özverilidir, korkusuzdur, cesurdur ve vicdanı olmayanların karşısındadır. 179 yılda şanlı Türk Polis Teşkilatımızda görev yapan ve artık ebediyete irtihal eden emniyet güçlerimize, kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Fedakar gazilerimize de afiyetler diliyorum. 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA