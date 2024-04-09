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Edirne'de kaçak göçmenler otomobilin bagajında yakalandı

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Edirne’de kaçak göçmenler otomobilin bagajında yakalandı

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a gitmek isteyen bir otomobilin bagajında ve içinde saklanmış toplam 3 kaçak göçmen yakalandı.

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