09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rize'de korku dolu anlar! Çay bahçesinde baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu

Rize'de korku dolu anlar! Çay bahçesinde baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Rize’de korku dolu anlar! Çay bahçesinde baş kısmı kopmuş erkek cesedi bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde çay bahçesinde 35- 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Baş kısmı kopmuş, yanında tüfek ile tabancanın bulunduğu ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA