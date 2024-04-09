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Tokat'ta miras kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralı var

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Tokat’ta miras kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralı var

Tokat'ta bir kişi, miras davası nedeniyle aralarında kavga çıkan eniştesini av tüfeğiyle öldürdü, ablasını ise yaraladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Turan Ç.'nin ise sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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