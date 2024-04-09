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Polisin gözü önünde yaptığı hareket pahalıya patladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Polisin gözü önünde yaptığı hareket pahalıya patladı

Kırıkkale'de trafik polisinin gözü önünde, otomobiliyle drift atarak kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası uygulandı.

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