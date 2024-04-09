Mimar Sinan’ın eserleri çağları aşıyor

BAŞYAPIT SELİMİYE

Edirne'deki Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın en ünlü eserleri arasında yer alıyor ve Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. 1575 yılında tamamlanan bu muhteşem cami, Mimar Sinan'ın ustalığının en belirgin örneklerinden biri.

UNESCO'nun 2011'de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan cami, barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çekiyor.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sennur Akansel, Edirne'nin en önemli anıtsal eseri Selimiye Camisi'nin kentin silüetini taçlandırdığını söyledi.

Selimiye'nin teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olduğunu belirten Akansel, "Osmanlı mimarlığının en değerlilerinden ser mimar Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri Selimiye Camisi mimarlık sanatının da en görkemli eserlerinden biri ayrıca insanın yaratıcı dehasının da başyapıtı olduğu bilinmektedir" dedi.

Mimar Sinan'ın cami mimarisinde en mükemmel çözüme Selimiye Camisi'nde ulaştığını ifade eden Akansel, Selimiye'nin Sinan'ın hayatı boyunca deneyimledikleri ve denemelerinin oluşturduğu bir başyapıt olduğunu kaydetti.