09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'de havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Mersin’de havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'de bir binanın 4. katındaki havalandırma boşluğundan zemin kata düşen kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA