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Konya'da depremzede çocuğun bayrak sevgisi duygulandırdı

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Konya’da depremzede çocuğun bayrak sevgisi duygulandırdı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir iş yeri önünde asılı Türk bayrağını öpen depremzede minik kızın görüntüsü güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi minik kızı ödüllendirdi.

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