Mezarlıkta sahte hoca denetimi! ’Kur’an’ sınavına takıldılar

Ancak bir diğer ziyaretçi olan Coşkun Umay, denetimlerin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, sahte hocalara karşı daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Mezarlıkta ziyaret gerçekleştiren İsmet Kocabey ise önceden kart verildiğini ancak şu anda böyle bir uygulamanın olmadığını ifade ederek, kart verilmesinden yana olduğunu belirtti.