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Bayram Sofraların Vazgeçilmez İkramlığı Ev Baklavası: Kıyır kıyır ev baklavası tarifi tarifinin doğru reçetesi

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Bayram Sofraların Vazgeçilmez İkramlığı Ev Baklavası: Kıyır kıyır ev baklavası tarifi tarifinin doğru reçetesi

Bayramların vazgeçilmezi ev baklavası bu bayramda da misafirlerinizi mest edecek. Usta ellerde kıyır kıyır bir lezzete dönüşen ev baklavasının doğru reçete ve yöntem ile yapılması ise oldukça önemli. Fındık, ceviz, fıstık ve daha birçok iç malzeme ile yapılan baklavanın lezzetli ve kıtır olması için işte merak edilen püf noktalar…

Bayramların vazgeçilmez ikramları arasında başı çeken ev baklavası bu bayramda misafirlerin başlıca ikramlıklarının arasında yerini alacak. Usta ellerde kıyır kıyır bir lezzete dönüşen ev baklavasının doğru reçete ve yöntem ile yapılması ise oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Fındık, ceviz, fıstık ve daha birçok iç malzeme ile yapılan baklavanın doğru hazırlanışını ve tarifini sizler için bir araya getirdik. İşte adım adım ev yapımı baklava tarifi….

EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Yufka: 10 adet, her biri baklavanın ince ve çıtır yapısını oluşturacak.

İç Harç için:

2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık içi, baklavanın dolgun lezzetini sağlar.

1 su bardağı toz şeker, tatlılığı dengeler.

1 yemek kaşığı tarçın, aroma katmak için (isteğe bağlı).

200 gram eritilmiş tereyağı veya margarin, yufkaların arasına sürülecek.

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı su, şerbetin temelini oluşturur.

1 dilim limon ve 1 tatlı kaşığı limon suyu, şerbete hafif ekşilik katar.

Yapılışı: Ustalık Gerektiren Adımlar

Şerbetin Hazırlanışı: Şerbet için, toz şeker ve suyu bir tencereye alıp orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Şeker eridikten sonra limon dilimini ve limon suyunu ekleyip 10 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

İç Harcın Hazırlanışı: Dövülmüş ceviz veya fındığı bir kaseye alıp, üzerine toz şeker ve isteğe bağlı tarçını ekleyerek karıştırın.

Yufkaların Hazırlanışı: Her bir yufkayı eritilmiş tereyağı ile yağlayın ve üst üste koyarak aralarına hazırladığınız iç harcı serpin.

Rulo ve Dilimleme: Yufkaları rulo şeklinde sarıp, tepsiye yerleştirin ve baklava şekli vermek için dilimleyin.

Pişirme: 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika, altın rengi alana kadar pişirin.

Şerbetlenme: Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün ve şerbeti iyice çekmesi için bekletin.

Soğutma ve Servis: Baklavalar şerbetini çektikten sonra buzdolabında iyice soğutun. Servis yapmadan önce üzerine kırılmış ceviz veya fındık serperek sunun.

Afiyet Olsun!

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