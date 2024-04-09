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BUDO iskelesinin yanında tekne battı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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BUDO iskelesinin yanında tekne battı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan BUDO iskelesinin yanında bir tekne su alarak battı.

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