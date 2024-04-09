09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi

Boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaralayan adam, adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA