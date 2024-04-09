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Coğrafi işaret tescilinde lider Gaziantep oldu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Coğrafi işaret tescilinde lider Gaziantep oldu

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonunda 1512 olurken, Gaziantep ürünü tescillenen iller sıralaması, Hatay da en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller arasında ilk sırada yer aldı.

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