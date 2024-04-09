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Hataylı depremzedelerin köy tipi konutlarında ilk bayramları

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Hataylı depremzedelerin köy tipi konutlarında ilk bayramları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hatay'ın Babatorun Mahallesi'nde inşa edilen 25 köy tipi konutta oturan depremzedeler, yeni evlerindeki ilk bayramlarına bir yandan mutlu diğer yandan buruk giriyor.

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