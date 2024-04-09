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Anneden oğluna en güzel bayram hediyesi

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Anneden oğluna en güzel bayram hediyesi

Bursa’da annenin yaptığı fedakarlık, oğlu için en büyük bayram hediyesi oldu. Nakile karar veren 23 yaşındaki genç, annesinin böbreği ile hayata tutundu. 12 yıl önce babası kadavradan nakil olan Yusuf, annesinin böbreği ile sağlığına kavuştu.

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