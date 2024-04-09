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2 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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2 kişinin öldüğü olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane’de 2 kişinin hayatını kaybettiği 1’i ağır 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde silah sesleri duyuluyor.

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