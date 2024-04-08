Şırnak'ta seçim kavgası! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var
Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde belediye başkanlığını kazanan AK Parti'li Tosun ailesi ile ikinci olan Yeniden Refah Partili Yiğit ailesinin tarafları arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde AK Parti'li mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci oldu.
TARTIŞMA, KISA SÜREDE TAŞLI VE SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
7 KİŞİ YARALANDI
Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
JANDARMA, GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, gerginliğin sürdüğü beldede ise jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı.
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