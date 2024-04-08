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Alevlere teslim olan ev küle döndü

Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Alevlere teslim olan ev küle döndü

Son dakika haberine göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde alevlere teslim olan bir ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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