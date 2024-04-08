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Mardin’de feci kaza: Otomobil şarampole devrildi | Ölü ve yaralılar var!

Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Mardin’de feci kaza: Otomobil şarampole devrildi | Ölü ve yaralılar var!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolda bulunan su birikintisine girip kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Uluslararası İpekyolu üzerinde Tilkitepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen otomobil su birikintisine girip şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Kazada 1 aylık bebek Yiğit Efe B. hayatını kaybederken, Ferhat B., Zeynep B., Aslan Efe B., Meliha B. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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