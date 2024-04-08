Mardin’de feci kaza: Otomobil şarampole devrildi | Ölü ve yaralılar var!

Kaza akşam saatlerinde Uluslararası İpekyolu üzerinde Tilkitepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen otomobil su birikintisine girip şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.