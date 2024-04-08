08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan Bayramı nedeniyle AVM'ler doldu taştı

Ramazan Bayramı nedeniyle AVM'ler doldu taştı

Giriş Tarihi: 08.04.2024
ABONE OL
Ramazan Bayramı nedeniyle AVM’ler doldu taştı

Sultanbeyli'nde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar tarafından alışveriş yoğunluğu devam ediyor. Özellikle bayram alışverişi yapmak isteyenler özel bir AVM'nin içindeki giyim festivaline akın etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA