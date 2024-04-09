Dikkat! Arefe Günü Bankalar Yarım Gün Çalışacak! 9 Nisan Salı Arefe Günü Bankalar Açık mı?
Ramazan Bayramı’nda tüm kamu kurumları 9 gün tatile giriyor. Vatandaşlar ise bankaların 9 Nisan Salı Arefe günü açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte Arefe günü bankaların çalışma saatleri
Ramazan bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacak ve 9 gün tatil yapma imkanına sahip olacak. Lakin bu karar ışığında vatandaşlar 9 Nisan Salı günü Bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte Arefe günü bankaların çalışma saatleri…
9 NİSAN SALI 2024 BANKALAR AREFE GÜNÜ ÇALIŞACAK MI?
9 Nisan Salı Arefe günü bankalar yarın gün çalışacak. Yani tüm bankalar öğlene kadar hizmet verecek ve öğleden sonra bayram tatiline girecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK?
2024 Yılı Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve bayram 3 gün sürecek. İşte bayram günleri;
- 9 Nisan Salı Ramazan Bayramı Arefesi
- 10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
- 11 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
- 12 Nisan Cuma Ramazan Bayramı'nın 3. Günü
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