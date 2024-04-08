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Olta balıkçılarının yüzü bayram tatilinde güldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Olta balıkçılarının yüzü bayram tatilinde güldü

Sarıyer'de, rüzgarlı ve güneşli havada İstanbul Boğazı'na olta atan amatör balıkçılar, istavrit bolluğu yaşadı. Denize atılan oltaların istavritle dolu çıktığı görüldü. Vatandaşlar, tuttukları balıkları bank kenarlarındaki kovalara doldurdu.

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