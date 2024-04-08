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Drift yapan sürücüye ağır ceza

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Drift yapan sürücüye ağır ceza

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da drift yapan sürücü, yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası ve ehliyetine el konuldu.

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