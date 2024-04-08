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Muş'ta tatlı imalathanelerinde bayram mesaisi sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Muş’ta tatlı imalathanelerinde bayram mesaisi sürüyor

Muş'ta tatlıcılar, bayram için verilen siparişlerin yetiştirilmesi için mesai yapıyor. Vardiyalı sistemle gece gündüz çalışan tatlı ustaları, özenle yaptıkları tatlı çeşitlerini beğeniye sunuyor.

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