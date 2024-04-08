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İzmir'de motosiklet kazası! Bahçe duvarına çarptı hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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İzmir’de motosiklet kazası! Bahçe duvarına çarptı hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşlar, sürücünün motosikletin önünü kaldırdığını, bu nedenle kontrolü kaybettiğini ileri sürdü.

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