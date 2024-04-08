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Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, tırların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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