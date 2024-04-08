Alman annenin 3 yıllık evlat hasretini Türk polisi son verdi! Küçük çocuk Antalya’da bulundu...

TAYLAND'A KADAR GİTTİ

Oğlu ve eski eşinden haber alamayan Anika Ball, şikayetçi oldu. Bunun üzerine baba Dale S.'ye hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Dale S.'ye bir türlü ulaşılamadı. Anne Anika Ball kısa bir süre sonra işinden de ayrılarak oğlunu kendi aramaya başladı. Dedektif gibi iz süren anne, eski eşinin Tayland'da yaşadığını tespit etti.

Oğlunun Phuket Adası'nda gece hayatının yoğun olduğu bir ortamda büyüdüğünü öğrenen Anika Ball, Tayland'a giderek yetkililerden yardım istedi. Ancak polisin yaptığı soruşturma sonuçsuz kaldı. Anika Ball'da, oğlunun izini bulamadan geri döndü.